В список доверенных лиц Путина могут войти до 600 человек, сейчас их 346
В список доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах лидера страны могут войти до 600 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба действующего главы государства Александра Суворова.
"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала она в разговоре с журналистами.
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента, ими стали 346 человек. Например, в их число вошли: актёр Сергей Безруков, джазмен Олег Бутман, певцы Shaman, Полина Гагарина и Лариса Долина.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев