В список доверенных лиц Путина могут войти до 600 человек, сейчас их 346

В список доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах лидера страны могут войти до 600 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба действующего главы государства Александра Суворова.

"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала она в разговоре с журналистами.