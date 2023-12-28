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28 декабря, 10:34

В список доверенных лиц Путина могут войти до 600 человек, сейчас их 346

В список доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах лидера страны могут войти до 600 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба действующего главы государства Александра Суворова.

"Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек", — сказала она в разговоре с журналистами.

Ранее Лайф сообщал, что ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента, ими стали 346 человек. Например, в их число вошли: актёр Сергей Безруков, джазмен Олег Бутман, певцы Shaman, Полина Гагарина и Лариса Долина.

ЦИК уже получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев
ЦИК уже получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В частности, свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Наталья Исакова
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