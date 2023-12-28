ЦИК уже получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев
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Центризбирком России уже получил документы для выдвижения на выборы президента от восьми кандидатов от партий и от шести самовыдвиженцев. Об этом на заседании сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий. Пока нет ещё кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии "Коммунисты России", — отметила Памфилова.
Кроме этого, поступили документы от шести кандидатов-самовыдвиженцев.
А ранее Лайф напомнил, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия уже подали действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Всего же число претендентов на выдвижение кандидатами составило 33 человека: девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца.