ЦИК уже получил документы восьми кандидатов от партий и шести самовыдвиженцев 28 декабря, 08:37 Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Центризбирком России уже получил документы для выдвижения на выборы президента от восьми кандидатов от партий и от шести самовыдвиженцев. Об этом на заседании сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В Центризбирком успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий. Пока нет ещё кандидата, есть такая возможность до 1 января у партии "Коммунисты России", — отметила Памфилова.

Кроме этого, поступили документы от шести кандидатов-самовыдвиженцев.

Авторы Александра Вишнякова