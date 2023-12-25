Даванков подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Вице-спикер Госдумы, первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента России в 2024 году.

Партия "Новые люди" определилась со своим кандидатом на предстоящие выборы накануне, 24 декабря. Кандидатура Даванкова была одобрена на съезде партии. Так как "Новые люди" имеют фракцию в Госдуме, их кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку.