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Съезд СРЗП единогласно поддержал выдвижение Путина на выборы президента России

23 декабря, 11:29
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) решила не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в РФ, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина, идущего на новый срок. Об этом пишет ТАСС по итогам съезда партии.

Решение поддержали все члены СРЗП, всего в голосовании участвовали 192 делегата. О своём нежелании выдвигать собственного кандидата справороссы заявляли ещё в мае, теперь решение официально подтверждено. В ходе заседания глава партии Сергей Миронов прочитал присутствующим обращение Путина, в котором президент поблагодарил за оказанное доверие и поддержку, а также выразил надежду на продолжение диалога на благо России.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов на съезде предложил поддержать кандидатуру Путина, подчеркнув, что стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознаёт свою ответственность перед народом.

Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах 8 декабря. Глава государства сделал это в разговоре с комбатом "Спарты", спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. Военный обратился к президенту от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили Путина принять участие в выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и другие.

9 декабря в московском штабе ОНФ состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства, а 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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