Съезд СРЗП единогласно поддержал выдвижение Путина на выборы президента России 23 декабря, 11:29 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) решила не выдвигать своего кандидата на президентские выборы в РФ, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина, идущего на новый срок. Об этом пишет ТАСС по итогам съезда партии.

Решение поддержали все члены СРЗП, всего в голосовании участвовали 192 делегата. О своём нежелании выдвигать собственного кандидата справороссы заявляли ещё в мае, теперь решение официально подтверждено. В ходе заседания глава партии Сергей Миронов прочитал присутствующим обращение Путина, в котором президент поблагодарил за оказанное доверие и поддержку, а также выразил надежду на продолжение диалога на благо России.

Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов на съезде предложил поддержать кандидатуру Путина, подчеркнув, что стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознаёт свою ответственность перед народом.

Авторы Татьяна Миссуми