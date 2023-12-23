Миронов поддержал Путина в качестве кандидата на президентских выборах
Лидер СРЗП Миронов на съезде партии предложил поддержать Путина на выборах-2024
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов (на сцене) на XIII съезде партии. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов на XIII съезде СРЗП предложил поддержать действующего главу государства Владимира Путина как кандидата на выборах президента в 2024 году. Мероприятие проходит в Москве в Сокольниках.
"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознаёт свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придём к победе, — это президент Владимир Владимирович Путин", — сказал Миронов.
Глава государства в послании выразил признательность за поддержку.
Как сообщалось, Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах 8 декабря. Глава государства сделал это в разговоре с комбатом "Спарты", спикером парламента ДНР Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили президента принять участие в выборах. Также Путина поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие.
9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства, а 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.