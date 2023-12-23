Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов на XIII съезде СРЗП предложил поддержать действующего главу государства Владимира Путина как кандидата на выборах президента в 2024 году. Мероприятие проходит в Москве в Сокольниках.

"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознаёт свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придём к победе, — это президент Владимир Владимирович Путин", — сказал Миронов.