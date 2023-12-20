Лидер ЛДПР Слуцкий оценил свои шансы на президентских выборах
Слуцкий: Первого места не будет, потому что Путин — самый влиятельный президент
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий оценил свои шансы на президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что первое место занять не сможет, потому что нынешний глава государства Владимир Путин — самый влиятельный президент в мире.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил свои шансы на президентских выборах. Видео © LIFE
"Первое [место на президентских выборах] — никак. Он (Путин. — Прим. Лайфа) самый влиятельный президент на планете, так что будем работать для людей, а самое главное — ради победы", — сказал лидер ЛДПР.
Напомним, что Владимир Путин примет участие в грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. А 18 декабря он первым из кандидатов прибыл в ЦИК и подал документы для участия в выборах. На следующий день ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в президенты председателя партии Леонида Слуцкого.
Кадр из видео LIFE