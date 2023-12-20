Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий оценил свои шансы на президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года. В беседе с Лайфом парламентарий отметил, что первое место занять не сможет, потому что нынешний глава государства Владимир Путин — самый влиятельный президент в мире.