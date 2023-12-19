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Регион
Опубликовано 19 декабря 2023, 14:14

Съезд ЛДПР тайно выбрал своего кандидата в президенты по бюллетеням с одним именем

Съезд ЛДПР одобрил Слуцкого в качестве кандидата на выборах президента РФ

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

35-й предвыборный съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выставил своего председателя Леонида Слуцкого в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году.

Решение принималось методом тайного голосования. В бюллетень был внесён всего один кандидат — сам Слуцкий. В голосовании участвовало 108 делегатов. Недействительных бюллетеней было два. Прежде действующий глава ЛДПР не заявлял о своих планах баллотироваться на должность президента России, хоть и признавал, что получал от коллег такие предложения.

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Напомним, что голосование пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Впервые выборы президента РФ будут трёхдневными. А действующий глава России Владимир Путин баллотировался на выборы как самовыдвиженец.

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Юрий Лысенко
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