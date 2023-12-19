Съезд ЛДПР тайно выбрал своего кандидата в президенты по бюллетеням с одним именем

Решение принималось методом тайного голосования. В бюллетень был внесён всего один кандидат — сам Слуцкий. В голосовании участвовало 108 делегатов. Недействительных бюллетеней было два. Прежде действующий глава ЛДПР не заявлял о своих планах баллотироваться на должность президента России, хоть и признавал, что получал от коллег такие предложения.