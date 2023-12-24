Партия "Новые люди" выбрала Даванкова кандидатом на выборах президента РФ
Партия "Новые люди" выбрала Даванкова кандидатом на выборах президента РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Партия "Новые люди" определилась со своим кандидатом на предстоящие президентские выборы в России, им стал вице-спикер ГД Владислав Даванков, за которого теперь должны проголосовать делегаты съезда.
Кандидатура Даванкова была одобрена во время тайного голосования, итоговое решение озвучил ведущий съезда, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.
Напомним, "Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году, которые состоятся с 15 по 17 марта. В свою очередь от КПРФ уже заявлен кандидатом Николай Харитонов, а от ЛДПР — Леонид Слуцкий. "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина, идущего на новый срок в статусе самовыдвиженца.