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Партия "Новые люди" выбрала Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

Опубликовано 24 декабря 2023, 17:00
Партия "Новые люди" выбрала Даванкова кандидатом на выборах президента РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Партия "Новые люди" выбрала Даванкова кандидатом на выборах президента РФ. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Партия "Новые люди" определилась со своим кандидатом на предстоящие президентские выборы в России, им стал вице-спикер ГД Владислав Даванков, за которого теперь должны проголосовать делегаты съезда.

Кандидатура Даванкова была одобрена во время тайного голосования, итоговое решение озвучил ведущий съезда, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

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Напомним, "Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году, которые состоятся с 15 по 17 марта. В свою очередь от КПРФ уже заявлен кандидатом Николай Харитонов, а от ЛДПР — Леонид Слуцкий. "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина, идущего на новый срок в статусе самовыдвиженца.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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