"Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть кандидата на выборы

"Новые люди" и Партия роста решили объединиться, а также выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году. Как рассказал лидер Партии роста Борис Титов, обе команды давно работают вместе, но сегодня они "объединяются и партиями". Он считает, что представители партий — это предприниматели, которые всегда ищут оптимальные решения.

А лидер "Новых людей" Алексей Нечаев добавил, что "всем здоровым силам современности надо объединяться". Он отметил, что решение было принято по итогам летних кампаний и осенних выборов.