"Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть кандидата на выборы
"Новые люди" и Партия роста решили объединиться, а также выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году. Как рассказал лидер Партии роста Борис Титов, обе команды давно работают вместе, но сегодня они "объединяются и партиями". Он считает, что представители партий — это предприниматели, которые всегда ищут оптимальные решения.
А лидер "Новых людей" Алексей Нечаев добавил, что "всем здоровым силам современности надо объединяться". Он отметил, что решение было принято по итогам летних кампаний и осенних выборов.
"Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идём в более глубокое объединение", — сказал на съезде лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.
Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки уже от 29 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно.
ТАСС / Сергей Савостьянов