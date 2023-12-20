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20 декабря, 10:40

Жители 29 регионов России смогут проголосовать на выборах президента дистанционно

Выборы президента России впервые пройдут с использованием онлайн-голосования

Грядущие выборы президента России впервые пройдут с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), соответствующее решение приняли на заседании Центризбиркома. Воспользоваться этой возможностью смогут жители 29 регионов страны.

Так, речь идёт о Крыме, Карелии, Чувашии, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе. В Москве ДЭГ пройдёт с использованием региональной информационной системы.

В НОМ заявили, что ДЭГ доказало свою эффективность в ходе выборов

В НОМ заявили, что ДЭГ доказало свою эффективность в ходе выборов

Напомним, Центризбирком получил заявки от 16 потенциальных кандидатов в президенты России. Действующий глава государства Владимир Путин первым подал документы, сегодня их зарегистрировали. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Матвей Константинов
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