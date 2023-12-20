Жители 29 регионов России смогут проголосовать на выборах президента дистанционно

Грядущие выборы президента России впервые пройдут с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ), соответствующее решение приняли на заседании Центризбиркома. Воспользоваться этой возможностью смогут жители 29 регионов страны.

Так, речь идёт о Крыме, Карелии, Чувашии, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, а также в Севастополе и Ненецком автономном округе. В Москве ДЭГ пройдёт с использованием региональной информационной системы.