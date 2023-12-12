Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Захарова разнесла "шаромыгу-Зеленского", вновь полетевшего попрошайничать в США

Дума приняла закон о прохождении срочной службы в органах ФСБ

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Финляндия в декабре откроет три КПП на границе с Россией, пишут СМИ

Социолога Кагарлицкого* освободили в зале суда, он отделался штрафом

Путин подписал закон об УДО для женщин-заключённых с детьми до четырёх лет

В Кремле объяснили осведомлённость Нарышкина о планах Запада по замене Зеленского

Названы имена ведущих прямой линии с Путиным

МВФ просчитал три сценария для Украины на 2024–2025 годы

В НОМ заявили, что ДЭГ доказало свою эффективность в ходе выборов

12 декабря, 12:24

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

В России хорошо зарекомендовало себя применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), поэтому его будут впервые использовать на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) о подготовке к голосованию.

"Основные механизмы и технологии проведения предстоящей избирательной кампании доказали свою эффективность в ходе предшествующих выборов различного уровня", отмечается в тексте.

Эксперты пояснили, что достичь эффективности ДЭГ удалось благодаря постепенному его внедрению, хорошей отработке всех деталей и привлечению избирателей с целью оценить новую систему.

В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента

В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на президентских выборах в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоится лишь в тех регионах, где оно уже практиковалось, а это около 30 субъектов. Сами выборы пройдут в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин будет баллотироваться на очередной срок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!