В НОМ заявили, что ДЭГ доказало свою эффективность в ходе выборов

В России хорошо зарекомендовало себя применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), поэтому его будут впервые использовать на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) о подготовке к голосованию.