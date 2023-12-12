В НОМ заявили, что ДЭГ доказало свою эффективность в ходе выборов
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев
В России хорошо зарекомендовало себя применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), поэтому его будут впервые использовать на президентских выборах в марте 2024 года. Об этом говорится в докладе ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) о подготовке к голосованию.
"Основные механизмы и технологии проведения предстоящей избирательной кампании доказали свою эффективность в ходе предшествующих выборов различного уровня", — отмечается в тексте.
Эксперты пояснили, что достичь эффективности ДЭГ удалось благодаря постепенному его внедрению, хорошей отработке всех деталей и привлечению избирателей с целью оценить новую систему.
Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что на президентских выборах в России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) состоится лишь в тех регионах, где оно уже практиковалось, а это около 30 субъектов. Сами выборы пройдут в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Нынешний российский лидер Владимир Путин будет баллотироваться на очередной срок.