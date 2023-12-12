В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента 12 декабря, 09:16 В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

В России уже создана система избирательных комиссий для проведения президентских выборов в следующем году. Об этом сказано в докладе ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) о готовности к голосованию, представленном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"В настоящее время в Российской Федерации полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации", — отмечается в тексте.

Подготовка к выборам проводится как на уровне Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), так и в региональных комиссиях, которые сформированы в рамках законодательства и в чётко установленный срок.

Авторы Татьяна Миссуми