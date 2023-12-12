В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента
В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
В России уже создана система избирательных комиссий для проведения президентских выборов в следующем году. Об этом сказано в докладе ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) о готовности к голосованию, представленном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"В настоящее время в Российской Федерации полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации", — отмечается в тексте.
Подготовка к выборам проводится как на уровне Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), так и в региональных комиссиях, которые сформированы в рамках законодательства и в чётко установленный срок.
Напомним, выборы президента России пройдут в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. 8 декабря президент объявил о намерении баллотироваться на новый срок.