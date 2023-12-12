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В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента

12 декабря, 09:16
<p>В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев</p>

В России сформировали систему избиркомов для проведения выборов президента. Обложка © ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев

В России уже создана система избирательных комиссий для проведения президентских выборов в следующем году. Об этом сказано в докладе ассоциации Независимого общественного мониторинга (НОМ) о готовности к голосованию, представленном в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"В настоящее время в Российской Федерации полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации", отмечается в тексте.

Подготовка к выборам проводится как на уровне Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК), так и в региональных комиссиях, которые сформированы в рамках законодательства и в чётко установленный срок.

Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024

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Напомним, выборы президента России пройдут в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. 8 декабря президент объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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