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11 декабря, 14:53

Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит ещё многое сделать для страны, поэтому результат выборов, которые пройдут в марте 2024 года, не вызывает сомнений. Об этом на встрече со школьниками и студентами, организованной в честь 30-летия конституции, заявил зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Хорошо, что Владимир Путин дал согласие участвовать в избирательной кампании и избираться на должность президента РФ. Он не просто лидер нашей страны. Дело даже не только в этом. Мы находимся в очень сложной точке общественного развития. Очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент", сказал Медведев.

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Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря он объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Следующее собрание пройдёт 16 декабря в парке "Зарядье".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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