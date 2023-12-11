Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит ещё многое сделать для страны, поэтому результат выборов, которые пройдут в марте 2024 года, не вызывает сомнений. Об этом на встрече со школьниками и студентами, организованной в честь 30-летия конституции, заявил зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Хорошо, что Владимир Путин дал согласие участвовать в избирательной кампании и избираться на должность президента РФ. Он не просто лидер нашей страны. Дело даже не только в этом. Мы находимся в очень сложной точке общественного развития. Очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент", — сказал Медведев.