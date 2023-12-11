Медведев заявил, что уверен в результатах выборов президента РФ в марте 2024
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит ещё многое сделать для страны, поэтому результат выборов, которые пройдут в марте 2024 года, не вызывает сомнений. Об этом на встрече со школьниками и студентами, организованной в честь 30-летия конституции, заявил зампредседателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Хорошо, что Владимир Путин дал согласие участвовать в избирательной кампании и избираться на должность президента РФ. Он не просто лидер нашей страны. Дело даже не только в этом. Мы находимся в очень сложной точке общественного развития. Очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент", — сказал Медведев.
Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря он объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Следующее собрание пройдёт 16 декабря в парке "Зарядье".
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина