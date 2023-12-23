В ЦИК назвали количество претендентов на выдвижение в президенты России

Число желающих баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года в России выросло до 29 человек. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29", — подчеркнула она на заседании Центризбиркома РФ.

Памфилова добавила, что теперь ЦИК будут проводить внеочередные заседания, так как начался процесс выдвижения кандидатов. Она также напомнила, что самовыдвиженцам нужно заручиться поддержкой группы избирателей, при этом кандидаты от партий освобождаются от сбора подписей. Последние могут подать документы в ЦИК до 1 января, самовыдвиженцы — до 27 декабря.