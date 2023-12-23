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В ЦИК назвали количество претендентов на выдвижение в президенты России

Памфилова: Число претендентов на выдвижение в президенты РФ выросло до 29

23 декабря, 09:54
В ЦИК назвали количество претендентов на выдвижение в президенты России. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В ЦИК назвали количество претендентов на выдвижение в президенты России. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Число желающих баллотироваться на президентских выборах в марте 2024 года в России выросло до 29 человек. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Наши коллеги проводят съезды претендентов, которых сегодня уже 29", подчеркнула она на заседании Центризбиркома РФ.

Памфилова добавила, что теперь ЦИК будут проводить внеочередные заседания, так как начался процесс выдвижения кандидатов. Она также напомнила, что самовыдвиженцам нужно заручиться поддержкой группы избирателей, при этом кандидаты от партий освобождаются от сбора подписей. Последние могут подать документы в ЦИК до 1 января, самовыдвиженцы — до 27 декабря.

В общественных штабах стартовала подготовка к президентским выборам
В общественных штабах стартовала подготовка к президентским выборам

Напомним, 15–17 марта 2024 года пройдут президентские выборы в России. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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