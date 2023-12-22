В общественных штабах стартовала подготовка к президентским выборам
НОМ: В 86 регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами
В 86 регионах России заработали общественные штабы по наблюдению за предстоящими президентскими выборами. Об этом сообщила исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алёна Булгакова.
"Практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность. Штабы стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля", — приводит пресс-служба НОМ её слова.
Булгакова отметила, что в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновлённой программе Общественной палаты России и Ассоциации НОМ. По её словам, к предстоящим выборам планируется обучить более 200 тысяч человек. В свою очередь председатель НОМ Александр Брод рассказал, что к работе в штабах привлечено более 850 экспертов. Это политологи, правоведы, социологи, журналисты, а также лидеры общественного мнения. Замруководителя общественного штаба в Москве Александр Асафов подчеркнул, что на экспертах лежит ответственная задача, так как Коллективный Запад уже сейчас включает стандартные инструменты дискредитации предстоящих выборов, в перспективе может быть использован и искусственный интеллект.
"В этой связи роль общественных штабов крайне важна, потому что именно им предстоит собирать и анализировать информацию о ходе голосования, реагировать на многочисленные фейки", — сказал он.
Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. На следующий день ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в президенты председателя партии Леонида Слуцкого. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.
ТАСС / Кирилл Кухмарь