В общественных штабах стартовала подготовка к президентским выборам

Булгакова отметила, что в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновлённой программе Общественной палаты России и Ассоциации НОМ. По её словам, к предстоящим выборам планируется обучить более 200 тысяч человек. В свою очередь председатель НОМ Александр Брод рассказал, что к работе в штабах привлечено более 850 экспертов. Это политологи, правоведы, социологи, журналисты, а также лидеры общественного мнения. Замруководителя общественного штаба в Москве Александр Асафов подчеркнул, что на экспертах лежит ответственная задача, так как Коллективный Запад уже сейчас включает стандартные инструменты дискредитации предстоящих выборов, в перспективе может быть использован и искусственный интеллект.