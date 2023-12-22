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22 декабря, 14:05

В общественных штабах стартовала подготовка к президентским выборам

НОМ: В 86 регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами

В 86 регионах России заработали общественные штабы по наблюдению за предстоящими президентскими выборами. Об этом сообщила исполнительный директор Независимого общественного мониторинга (НОМ) Алёна Булгакова.

"Практика работы общественных штабов доказала свою востребованность и успешность. Штабы стали центром притяжения общественных и правозащитных структур, диалога между институтами общественного контроля", — приводит пресс-служба НОМ её слова.

Булгакова отметила, что в регионах также стартовало обучение общественных наблюдателей по обновлённой программе Общественной палаты России и Ассоциации НОМ. По её словам, к предстоящим выборам планируется обучить более 200 тысяч человек. В свою очередь председатель НОМ Александр Брод рассказал, что к работе в штабах привлечено более 850 экспертов. Это политологи, правоведы, социологи, журналисты, а также лидеры общественного мнения. Замруководителя общественного штаба в Москве Александр Асафов подчеркнул, что на экспертах лежит ответственная задача, так как Коллективный Запад уже сейчас включает стандартные инструменты дискредитации предстоящих выборов, в перспективе может быть использован и искусственный интеллект.

"В этой связи роль общественных штабов крайне важна, потому что именно им предстоит собирать и анализировать информацию о ходе голосования, реагировать на многочисленные фейки", — сказал он.

Названы регионы РФ, где будет можно проголосовать дистанционно на выборах президента
Названы регионы РФ, где будет можно проголосовать дистанционно на выборах президента

Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. На следующий день ЛДПР выдвинула в качестве кандидата в президенты председателя партии Леонида Слуцкого. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Наталья Исакова
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