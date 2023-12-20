Названы регионы РФ, где будет можно проголосовать дистанционно на выборах президента

Почти 30 российских регионов подали заявки в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе выборов президента России, которые состоятся в марте следующего года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Регионы РФ, где будет применять ДЭГ на выборах президента. Фото © Telegram / ЦИК России

"Из 30 регионов [помимо Москвы], у которых имеется опыт применения дистанционного электронного голосования, на данный момент в ЦИК подали заявки 28 субъектов", — указала Памфилова на заседании комиссии.