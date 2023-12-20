Названы регионы РФ, где будет можно проголосовать дистанционно на выборах президента
Памфилова: 28 регионов подали заявки на ДЭГ на выборах президента
Почти 30 российских регионов подали заявки в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в ходе выборов президента России, которые состоятся в марте следующего года. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Регионы РФ, где будет применять ДЭГ на выборах президента. Фото © Telegram / ЦИК России
"Из 30 регионов [помимо Москвы], у которых имеется опыт применения дистанционного электронного голосования, на данный момент в ЦИК подали заявки 28 субъектов", — указала Памфилова на заседании комиссии.
Глава ЦИК добавила, что Оренбургская и Тульская области, оценив свои возможности, отказались от проведения ДЭГ. При этом новым участником электронного голосования может стать Вологодская область. Также уточняется, что в Москве будет использоваться региональная информационная система, а во всех остальных субъектах — федеральная.
Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. Сегодня ЦИК зарегистрировала документы, теперь президент может начать сбор подписей. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
ТАСС / URA.RU / Владимир Андреев