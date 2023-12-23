Явлинский не смог собрать 10 млн подписей и отказался от участия в выборах президента
Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента России в 2024 году
Григорий Явлинский. Обложка © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев. До этого политик говорил, что пойдёт баллотироваться, если россияне соберут 10 миллионов подписей за его кандидатуру.
В беседе с ТАСС представитель Явлинского заявил, что "в общей сложности граждане смогли собрать около 1,3 млн подписей, что далеко от заявленной цифры в 10 млн". В партии уточнили, что сбор ещё не приостановили.
"Мы сами не собирали подписи, к нам поступали подписи от граждан. Если они продолжат подписи приносить, мы их будем принимать, это не в наших силах — остановить его, потому что это не наш сбор", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки от 29 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно.