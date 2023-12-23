Явлинский не смог собрать 10 млн подписей и отказался от участия в выборах президента

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах в 2024 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев. До этого политик говорил, что пойдёт баллотироваться, если россияне соберут 10 миллионов подписей за его кандидатуру.

В беседе с ТАСС представитель Явлинского заявил, что "в общей сложности граждане смогли собрать около 1,3 млн подписей, что далеко от заявленной цифры в 10 млн". В партии уточнили, что сбор ещё не приостановили.