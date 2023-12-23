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Опубликовано 23 декабря 2023, 15:53

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты

Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. "За" проголосовали 175 делегатов, "против" — шесть. В бюллетене был всего один кандидат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал съезд историческим, отметив, что он впервые проходил в условиях "большой войны", которую США и НАТО развязали против России. Также, по словам Зюганова, Харитонова поддержали все левопатриотические силы, чего сам лидер КПРФ никогда не добивался.

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Ранее Зюганов сообщил, что КПРФ намерена выдвинуть в качестве кандидата на президентских выборах в России депутата Госдумы Николая Харитонова. Он уже баллотировался на пост президента России в 2004 году, когда занял второе место с 13,69% голосов избирателей и сильно уступил действующему главе государства Владимиру Путину.

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Юрий Лысенко
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