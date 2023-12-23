Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты

Съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. "За" проголосовали 175 делегатов, "против" — шесть. В бюллетене был всего один кандидат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал съезд историческим, отметив, что он впервые проходил в условиях "большой войны", которую США и НАТО развязали против России. Также, по словам Зюганова, Харитонова поддержали все левопатриотические силы, чего сам лидер КПРФ никогда не добивался.