Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом в президенты
Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин
Съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента России. "За" проголосовали 175 делегатов, "против" — шесть. В бюллетене был всего один кандидат.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал съезд историческим, отметив, что он впервые проходил в условиях "большой войны", которую США и НАТО развязали против России. Также, по словам Зюганова, Харитонова поддержали все левопатриотические силы, чего сам лидер КПРФ никогда не добивался.
Ранее Зюганов сообщил, что КПРФ намерена выдвинуть в качестве кандидата на президентских выборах в России депутата Госдумы Николая Харитонова. Он уже баллотировался на пост президента России в 2004 году, когда занял второе место с 13,69% голосов избирателей и сильно уступил действующему главе государства Владимиру Путину.