Зюганов рассказал, кого КПРФ выдвинет в президенты Зюганов: КПРФ поддержит выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

КПРФ намерена выдвинуть в качестве кандидата на президентских выборах в России депутата Госдумы Николая Харитонова. Об этом журналистам рассказал лидер партии Геннадий Зюганов.

"У Николая Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит", — уточнил он.

Харитонов уже баллотировался на пост президента России в 2004 году, тогда он занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей и сильно уступил действующему главе государства Владимиру Путину.

При этом ранее московское отделение КПРФ рекомендовало для участия в выборах самого Зюганова и Сергея Левченко.

Авторы Татьяна Миссуми