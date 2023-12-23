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Зюганов рассказал, кого КПРФ выдвинет в президенты

Зюганов: КПРФ поддержит выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

23 декабря, 10:07
Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

КПРФ намерена выдвинуть в качестве кандидата на президентских выборах в России депутата Госдумы Николая Харитонова. Об этом журналистам рассказал лидер партии Геннадий Зюганов.

"У Николая Михайловича [Харитонова] блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала [для выдвижения на выборах президента РФ]. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит", уточнил он.

Харитонов уже баллотировался на пост президента России в 2004 году, тогда он занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей и сильно уступил действующему главе государства Владимиру Путину.

При этом ранее московское отделение КПРФ рекомендовало для участия в выборах самого Зюганова и Сергея Левченко.

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Напомним, президентские выборы в России пройдут 15–17 марта будущего года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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