Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
Леонид Слуцкий. Обложка ТАСС / Эрик Романенко
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации документы для участия в выборах президента России, которые состоятся в марте следующего года. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
"Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России", — говорится в сообщении.
Напомним, "Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году, которые состоятся с 15 по 17 марта. В свою очередь от КПРФ уже заявлен кандидатом Николай Харитонов, а от ЛДПР — Леонид Слуцкий. "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) решила не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего главу государства Владимира Путина, идущего на новый срок в статусе самовыдвиженца.