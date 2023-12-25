Кандидат-подстава: Зачем беглый олигарх Ходорковский тащит в президенты провинциальную журналистку Дунцову ЦИК отказал в регистрации журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой на президентских выборах в марте 2024 года. Она намерена обжаловать это решение, чтобы участвовать в гонке. Почему девушку тесно связывают с иноагентами и олигархом Михаилом Ходорковским*? 24 декабря, 21:42 Михаил Ходорковский, Екатерина Дунцова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / АР / Mindaugas Kulbis, © duntsova24.site, © Shutterstock

Почему ЦИК отказал Дунцовой в регистрации

Малоизвестная в России региональная журналистка и бывший депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова удивила отечественных политологов заявлением о своём участии в президентской гонке ещё 16 ноября.

Спустя месяц в столичных Текстильщиках состоялось заседание инициативной группы по её выдвижению, где присутствовали около 700 человек. Это мероприятие запомнилось только тем, что во время выступления Дунцовой в зале неожиданно погас свет. Либеральные СМИ сразу же использовали этот конфуз, чтобы обвинить российские власти в попытке срыва процесса выдвижения "независимого" кандидата.

20 декабря в Центризбирком уже поступили необходимые документы, а в минувшую субботу дней ЦИК отказал в регистрации инициативной группы в связи с тем, что в поданных документах обнаружились около 100 ошибок. Сама Дунцова со всей однозначностью заявила, что пойдёт до конца и в самое ближайшее время намерена обжаловать решение. При этом сайт претендентки почему-то уже выставлен на продажу.







Когда Дунцовой заинтересовалась беглая оппозиция

С момента решения пойти в президенты и до последнего времени бывшая ржевская журналистка не выходит из эфиров прозападных СМИ. Её выдвижение обсуждается на всех русскоговорящих либеральных площадках, где Дунцову подают не иначе как "попытку вернуться в нормальность". Поразительное единодушие по этому вопросу продемонстрировали даже не очень ладящие в последнее время между собой Максим Кац* и команда Навального***.

А беглые журналисты-блогеры потянулись делать с Дунцовой многочасовые интервью. Заковыка заключалась только в том, что интервьюеры давно на Западе, а претендентка — в России. Поэтому та же Ирина Шихман* выкрутилась с помощью монтажа: её вопросы, записанные заранее, позже просто подмонтировали в ролик, чтобы у зрителя создалось впечатление, что она лично беседовала с Дунцовой.

Екатерина Дунцова имеет два образования: журналистское и юридическое. Кроме занятости в местных СМИ она работала помощницей депутата Законодательного Собрания Тверской области Романа Крылова, а в 2019 году и сама стала депутатом Ржевской городской думы седьмого созыва. Эта деятельность никак не оплачивалась, поскольку в России муниципальные депутаты работают на общественных началах. Кстати, её бывший шеф с того же 2019 года работает мэром Ржева.

Беглые журналисты так часто выводят в эфир Екатерину Дунцову, что бывшая журналистка постоянно держит свой старенький телефон на подзарядке. Фото © Youtube / Популярная политика

Как предстаёт Дунцова перед потенциальными избирателями

В вышедших сюжетах Дунцову пытаются представить "женщиной из народа": разведённая мать троих детей живёт в обыкновенной хрущёвке в потрёпанной жизнью съёмной квартире с мебелью из 70-х и расклеившимися страшными обоями. Для связи с группой поддержки и прямых включений в эфиры беглых СМИ Дунцова использует старенький смартфон-андроид с потрескавшимся стеклом.

После развода мать троих детей живёт на 45 тыс. рублей в месяц, половина из которых — дотации из бюджета за многодетность.

Действительно, Екатерина Дунцова живёт очень скромно. Изучая детали биографии кандидатки, Лайф не нашёл в её собственности ни особняков, ни машин. Шесть лет назад она искала работу на сайтах по трудоустройству, указывая желаемый уровень дохода всего в 15 тыс. рублей. Периодически в её отношении ФССП заводило исполнительные производства по долгам на мизерные суммы, а всё криминальное прошлое журналистки, согласно архивам МВД, заключалось лишь в распитии пива в общественных местах в канун нового 2001 года, когда будущему депутату Ржевской думы было 17 лет. Тогда в отделении милиции ей впаяли административный штраф и отпустили к родителям.





Как Дунцова оказалась среди оппозиционеров-иноагентов

Возможно, подобная "народность" Дунцовой и стала интересной структурам беглого олигарха Михаила Ходорковского*. В феврале 2021 года Екатерину Дунцову задержала полиция на форуме "Муниципальная Россия", который проводил проект "Объединённые демократы".

Вместе с ней полиция задержала исполнительного директора уже не работающей "Открытой России" (нежелательная в РФ организация) Андрея Пивоварова, известных оппозиционеров и тогдашних муниципальных депутатов Илью Яшина* и Юлию Галямину*. Все они близки к таким одиозным организациям как "РПР-Парнас", которым руководили Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков, а также структурам Михаила Ходорковского*, который, кстати, был основателем и первым председателем "Открытой России".







С Галяминой* Дунцова быстро нашла общий язык и вскоре начала преподавать в её так называемой Академии женского лидерства — незарегистрированной организации, которая по всей России ведёт многолетнюю кропотливую работу по поиску и вовлечению в ряды оппозиционеров новых активистов. Там же слушательниц академии кошмарила "ужасами режима" и Екатерина Шульман*.

Интересно, что позже в своих роликах на ютубе Шульман*, освещая решение Дунцовой пойти в президенты, усердно делала вид, что вообще не знает новоиспечённую претендентку на пост №1.

Идеология Академии женского лидерства легла в основу позиции Дунцовой как участницы предвыборной кампании по выборам президента России.







Каким образом Ходорковский* участвует в раскрутке Дунцовой

В одном из своих последних интервью Дунцова разоткровенничалась, заявив, что мол да, работает с Бураковой*, но с "Михаилом Борисовичем* лично не знакома", а потому дескать, какая там может быть помощь?

Анастасия Буракова* — это беглая иноагент, ещё один экс-председатель "Открытой России". К последним выборам она запустила проект "Наш штаб" под крышей организации Ходорковского* "Ковчег".

— За рубежом живут 12 миллионов россиян, среди которых сотни тысяч небезразличны к судьбе своей Родины. С их участием мы готовы помогать всем демократическим кандидатам с антивоенной позицией: собирать подписи в поддержку выдвижения, сопровождать кампанию юридически, распространять агитацию, организовывать наблюдение, — пишет "Наш штаб".

В аккаунте Дунцовой в ВК до сих пор можно найти фотографии беглых иноагентов с подбадривающими комментариями. Фото © Vk / Екатерина Дунцона

О необходимости работать с беглыми "испуганными патриотами" за рубежом сейчас говорит и сама Дунцова. То есть её повестка совпадает со "штабистами" и академией Галяминой* практически слово в слово. А "Мягкая сила" последней сейчас активно участвует в создании имиджа "будущего президента" и натаскивает Дунцову идеологически.

Таким образом, вопрос, кого собиралась представлять на этих выборах Екатерина Дунцова и куда она могла повести Россию в случае своей победы, риторический.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России. ***Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Зачем Дунцова пытается пойти на выборы президента России? 0 Чтобы отработать деньги Ходорковского Чтобы набрать политических очков Она и правда верит в то, что за неё кто-то проголосует Я не знаю о существовании такой женщины, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов