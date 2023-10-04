11 друзей Шульман: Как сеть иноагентов в Москве натаскивает женщин против России Как выяснил Лайф, в России работает академия, где под вывеской курсов успеха для женщин слушательницам промывают мозги инструкторы-оппозиционеры с большим опытом в протестном движении. Чем они занимаются? 3 октября, 22:40 Екатерина Шульман*, Татьяна Лазарева*, Юлия Галямина*. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв, © Вячеслав Прокофьев, © galiamina.ru

Несмотря на то что государство всё активнее включается в работу по противодействию деятельности иноагентов, последние сдаваться не собираются и придумывают новые уловки и способы продолжить антигосударственную деятельность даже в условиях серьёзных ограничений. Одним из них является так называемая Академия женского лидерства иноагента Юлии Галяминой*.

Проект, не оформленный де-юре, де-факто по всей России ведёт многолетнюю кропотливую работу по поиску и вовлечению в ряды оппозиционеров новых активистов. Его деятельность должна стоить больших денег и, похоже, финансируется очень щедро, ведь для более эффективной вербовки в качестве коучей и спикеров академия привлекает настоящих звёзд либеральной тусовки. Например, в прошлом году слушателей ловили на имя Татьяны Лазаревой*, в этом — Екатерины Шульман*.

При этом государство, требующее от организации-иноагента ежеквартальной отчётности о поступлении и расходовании средств, в итоге получает лишь отписки с нулевыми показателями.

В чём участвует Екатерина Шульман*

Весной этого года в различных либеральных оппозиционных пабликах появилось объявление о наборе слушателей. Как было указано в презентации, некая академия проводит "обучающие семинары на платформе Zoom для женщин — политиков и общественных деятелей, которые позволят им развить свои лидерские качества". Заявленная цель курсов также туманна: "Содействовать тому, чтобы женское политическое лидерство стало более устойчивым, видимым и привлекательным для общества".

За девять занятий в течение двух с лишним месяцев слушательницы должны были разобрать кейсы успешности самых известных мировых женщин-политиков, получить навыки самопрезентации, построения личного бренда, понять, как грамотно работать на камеру, вести и продвигать свои соцсети, избегать ненужных проблем с законом, а также научиться не сливать личную информацию о себе в Интернете.

Академия работает уже не первый год. В 2022-м приглашённой звездой была беглая кавээнщица Татьяна Лазарева*. Фото © t.me

Идеологическая обработка будущих курсанток, похоже, зашифрована в таких разделах, как "Социальное государство", "Чего хочет женщина в России", "Горизонтальное лидерство и формирование сообщества" и "Мягкая сила — концепция нового времени".

Анонс распространялся по оппозиционным каналам, однако, чтобы узнать, кто именно будет преподавать на курсах, нужно было отправить организаторам заявку, в которой следовало указать не только свои персональные данные, но также сообщить контакты рекомендателей из числа оппозиционно настроенных к действующей власти граждан — друзей, коллег, начальства или институтских преподавателей.

Кандидаток изучали со всех сторон, и рекомендателей организаторы курсов тоже скрупулёзно обзванивали. Зачем это было нужно, стало понятно, когда Лайф получил в своё распоряжение полную презентацию проекта. В этом варианте имена лекторов уже не скрывались, и оказалось, обучением женщин занимаются известные либералки-иноагенты.















Как обрабатывают слушательниц в Академии женского лидерства

Организатором курсов является известная столичная оппозиционерка и иноагент Юлия Галямина*. Послужной список активистки впечатляет: она бывший доцент кафедры теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук, бывшая научная сотрудница МГУ и преподавательница ВШЭ, бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы. А кроме этого, один из руководителей так называемой "Партии 5 декабря", появившейся в разгар белоленточного движения на Болотной площади зимой 2012 года — плоть от плоти такого одиозного политического образования, как "РПР-Парнас", которым руководили Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков.

Галямина* — опытный провокатор и организатор различных акций протестов и беспорядков в Москве. За эту деятельность её неоднократно штрафовали по административным статьям, арестовывали, а в конце 2020 года даже приговорили к двум годам условно по статье 212 УК РФ за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

В Интернете до сих пор работает личный сайт Юлии Галяминой*. Фото © galiamina.ru

В марте 2022 года оппозиционерку арестовали на 30 суток за призыв выйти на несанкционированную акцию против СВО, а уже в сентябре Минюст внёс Галямину* в реестр иноагентов.

Соорганизатор академии — подруга и соратник Галяминой* по оппозиционной борьбе Наталья Михеева*. О себе 49-летняя уроженка Красноярска рассказывает, что до приезда в Москву работала в Администрации Красноярского края. Впрочем, никаких упоминаний о ней на официальных сайтах местных властей не встречается. Если Михеева* там и работала, то, возможно, не на ключевых должностях.

Наталья Михеева* и лектор прошлогодних курсов Академии женского лидерства Татьяна Лазарева*. Фото © OK / talochka

В Москву она переехала ещё в нулевых и сначала вроде бы занималась интернет-продажами: работала директором по маркетингу в крупных торговых сетях ("Озон", "Комус" и др.).

К 2012 году, когда, по её словам, "в России всё зашевелилось", увлеклась политическими проектами: консультировала около сотни различных НКО и "четырёхсот разного уровня депутатов".

В Интернете Михеева* заметно тише подруги, информации в открытых источниках о её жизни не так много. Однако это не мешает ей вести целый ряд протестных проектов, например "Школу гражданского лидерства", "Украину своими глазами", "Академию женского лидерства".

В своих соцсетях она ведёт заукраинскую агитацию и поливает грязью руководство России ещё с 2014 года. Участвовала и в уличном протесте — её с Галяминой* неоднократно видели вместе на разных акциях. По некоторой информации, сейчас Михеева* может находиться в Испании и оттуда руководить набором и обучением начинающих оппозиционеров.

Юлия Галямина* и Наталья Михеева* на одной из протестных акций. Фото © russiapost.su

Тренеры-иноагенты и "свободные художники"

Как водится, любому публичному проекту, нацеленному на рекрутирование новых членов, требуются громкие имена, на которые потенциальные участники будут "клевать" лучше всего. В этом году такой звездой проекта стала Екатерина Шульман*. На площадке "сексапильная милфа" отработала по всем правилам шоу-бизнеса — в завершающий день занятий. При этом в расписании её тренинг оказался единственным, а не среди других лекций.

Со слушательницами она обсуждала ужасающее положение страны в плане демографии и необходимость завоевания женщинами ведущей роли в политической жизни России. Шульман* уже давно дружит с Галяминой*. Периодически они вместе собираются на "Ютубе" для обсуждения политических вопросов, однако, как видно из работы академии, деловое сотрудничество двух дам особо не афишируется.

Остальные преподаватели академии тоже хорошие друзья, соратники и даже родственники Юлии Галяминой*. Правилам грамотного ведения соцсетей курсанток, например, обучает её 25-летняя дочь Евдокия. Несмотря на юный возраст, девушка уже опытный боец либерального фронта — с участием в митингах, с задержаниями полицией.

Дочь Юлии Галяминой* Евдокия — мамина помощница и активный участник протестного движения. Фото © VK / Юлия Галямина

Кто ещё преподаёт в академии Галяминой*

За создание стиля оппозиционерок отвечает ржевская журналистка, бывшая помощница депутата, а ныне главы Ржева Романа Крылова Екатерина Дунцова. В 2019 году провинциальная навальнистка, возможно, не без помощи своего шефа стала депутатом Ржевской городской думы 7-го созыва, а в 2021 году вместе с Юлией Галяминой* её задержала полиция в Москве на форуме "Муниципальная Россия".

Под руководством Галяминой* и Михеевой* на курсах преподаёт Анатолий Ясинский — совладелец и генеральный директор студии POV SPB и рекламного агентства Imena Group. "Свободный художник", как он сам себя называет, отвечает за построение личного бренда будущих борцов с режимом. Кстати, Ясинский и ещё один коуч академии Андрей Пентин — яркое исключение из правил: они — единственные мужчины в этой компании.









Идеологической обработкой слушательниц занимается бывшая сотрудница "Мемориала"* Александра Поливанова. Известная активистка и борец за освобождение украинского террориста Олега Сенцова пару лет назад лично призывала людей к участию в беспорядках за Алексея Навального**. Здесь она преподаёт курс "Горизонтальное лидерство и формирование сообщества".

О том, как должно выглядеть социальное государство, курсанток учит бывшая жительница Северной столицы Светлана Уткина. Она хорошо известна как активистка "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского*, а также сотрудник НКО-иноагента "Солдатские матери Санкт-Петербурга"*.

Как и Галямина*, Уткина и бывший муниципальный депутат, и организатор/участник несанкционированных публичных мероприятий. Её также задерживали на митингах, а в 2020 году даже лишили депутатского статуса за сокрытие доходов в налоговой декларации. С тех пор в соцсетях про себя активистка пишет: "незаконно лишённый полномочий депутат". Весной 2022 года — после начала СВО — Уткина уехала из России в Финляндию и теперь под руководством старой подруги подрывную деятельность ведёт в Интернете.

Екатерина Шульман* и Светлана Уткина в Берлине обсудили участие политолога в очередном антигосударственном "образовательном" проекте: "Институт демократии". Март 2023 года. Фото © t.me / sautkina

Ещё одна яркая русофобка в команде академии — известная писательница, литератор и журналистка Линор Горалик*. Уроженка Днепропетровска 14 лет прожила в Москве с израильским паспортом и покинула Россию в 2014 году сразу после присоединения Крыма. Сейчас она катается по странам бывшего СССР, где выступает с антироссийской пропагандой и раздаёт интервью беглым российским блогерам.

Откуда взялась академия

Образовательную деятельность академия начала ещё в 2018-м. Рекрутинг молодых оппозиционерок, прошедший в этом году, стал уже третьим. Проект работает под крышей женского общественно-политического движения "Мягкая сила"*, основателем которого снова является Юлия Галямина*.

О том, что это за объединение, говорят буквально первые строчки его манифеста: "Россия последних лет — это государство насилия, бесправия и бедности. Государство, которое не заботится о своих гражданах, не слышит их, не обращает внимания на их проблемы. На первый план выходит грубая сила: мужчины в боевой экипировке на наших улицах и границах, насилие в тюрьмах, домашнее насилие, усиливающиеся политические репрессии".

Партактив "Мягкой силы"*. Фото © VK / Катя Белянкина

Под крышей "Мягкой силы"* собрались фемактивистки, журналистки и прочие общественные деятельницы с богатым опытом протестной активности. Многие из них уже находятся в реестре иноагентов, а 5 мая этого года Минюст РФ внёс туда и саму организацию.

Интересно, что "Мягкая сила"* — организация, никак не оформленная на бумаге, то есть без образования юридического лица. Таким образом, перед государством за доходы, расходы, движение средств, не имея счетов, отчитываться не обязана. Кто финансирует её деятельность и в каких объёмах — вопрос открытый.

Год назад Юлия Галямина* зарегистрировала ООО "Мягкая сила", позже переименованное в "Феникс". По документам юрлицо занимается сетевой деятельностью, однако, по данным ФНС, фирма существует только на бумаге, бухгалтерская отчётность за прошлый год была с нулевыми показателями. Фото © spark-interfax.ru

Истинные цели проектов Галяминой*

Перед прошедшими все проверки и доказавшими свою вовлечённость в проекты "Мягкой силы"* руководство более откровенно. В специальной памятке для посвящённых указывается, как следует обходить закон об иноагентах и вести запрещённую им "воспитательную" работу с несовершеннолетними (например, активно взаимодействовать с их родителями).

Отдельные пункты посвящены тому, каким образом и в каком качестве стоит участвовать в выборах разного уровня в России и как и когда можно не пользоваться маркировкой иноагента без юридических для себя последствий.





Если читать этот документ между строк, ясно, что перед завербованными и прошедшими обучение в проектах Галяминой* активистками стоят задачи ведения скрытой агитации и пропаганды среди молодёжи и их родителей, влияния на избирательный процесс в России, а также активного внедрения в различные гражданские и государственные институты.

*Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. **По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Что делать с Академией женского лидерства? 0 Закрыть, потому что занимается сомнительными проектами Если деятельность разрешена и компания платит налоги, пусть работает Я не слежу за жизнью иноагентов, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов