Блогерша Рада Русских подала документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ
Бьюти-блогер Рада Русских подаёт документы в ЦИК для участия в выборах на пост президента РФ. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radarusskikh
Бьюти-блогерша и предприниматель из Екатеринбурга Рада Русских в среду, 27 декабря, прибыла в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК), чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Рада Русских позиционирует себя как экоактивистку и зоозащитницу, она владеет брендом косметики, а также увлекается эзотерикой. О своём намерении участвовать в выборах президента России девушка объявила в соцсети 12 декабря. По информации СМИ, блогерша смогла собрать более 500 подписей для самовыдвижения.
Лайф напоминает, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы для выдвижения. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов также сегодня подал документы в ЦИК для участия в грядущих выборах.