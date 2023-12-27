Блогерша Рада Русских подала документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ

Бьюти-блогерша и предприниматель из Екатеринбурга Рада Русских в среду, 27 декабря, прибыла в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК), чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Рада Русских позиционирует себя как экоактивистку и зоозащитницу, она владеет брендом косметики, а также увлекается эзотерикой. О своём намерении участвовать в выборах президента России девушка объявила в соцсети 12 декабря. По информации СМИ, блогерша смогла собрать более 500 подписей для самовыдвижения.