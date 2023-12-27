Глава "Армии защитников отечества" подал документы на участие в выборах президента РФ
РИА "Новости": Отраковский подал документы на выдвижение кандидатом в президенты
Глава "Армии защитников отечества" Иван Отраковский. Обложка © otrakovskij.ru
Глава организации "Армия защитников отечества", ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК РФ) на выдвижение кандидатом в президенты России. По данным РИА "Новости", он идёт на выборы как самовыдвиженец.
Иван Отраковский родился в мае 1975 года в подмосковном городе Ивантеевке. В 1992 году он проходил срочную службу в ВС РФ на Северном флоте. А с 1997-го по 1998-й командовал группой специальной разведки разведывательно-десантной роты в Северо-Кавказском военном округе. Отраковский, имевший позывной "Ахиллес", имеет ряд боевых наград — орден Мужества, медаль к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали "300 лет флоту" и "За воинскую доблесть".
Как сообщал Лайф, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января, а самовыдвижение — до 27 декабря. По данным ЦИК, восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали необходимые документы.