Глава "Армии защитников отечества" подал документы на участие в выборах президента РФ

Глава организации "Армия защитников отечества", ветеран боевых действий в Чечне Иван Отраковский подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК РФ) на выдвижение кандидатом в президенты России. По данным РИА "Новости", он идёт на выборы как самовыдвиженец.

Иван Отраковский родился в мае 1975 года в подмосковном городе Ивантеевке. В 1992 году он проходил срочную службу в ВС РФ на Северном флоте. А с 1997-го по 1998-й командовал группой специальной разведки разведывательно-десантной роты в Северо-Кавказском военном округе. Отраковский, имевший позывной "Ахиллес", имеет ряд боевых наград — орден Мужества, медаль к ордену "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медали "300 лет флоту" и "За воинскую доблесть".