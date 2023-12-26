Уже восемь кандидатов подали документы в ЦИК для выдвижения на выборах президента РФ

Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы для выдвижения на выборах президента России. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек", — приводит ТАСС слова Булаева. Он уточнил, что среди них президент России Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, а также несколько кандидатов от ряда партий.