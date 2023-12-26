Уже восемь кандидатов подали документы в ЦИК для выдвижения на выборах президента РФ
Восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы для выдвижения на выборах президента России. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
"На сегодня документы в ЦИК России для выдвижения на выборах главы государства подали восемь человек", — приводит ТАСС слова Булаева. Он уточнил, что среди них президент России Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, а также несколько кандидатов от ряда партий.
По словам зампреда Центризбиркома, всего о намерении провести съезды политических партий и собрания групп избирателей для участия в выборах на данный момент уведомили 33 человека.
А ранее Лайф напомнил, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия уже подали действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Кроме того, участвовать в грядущих выборах будет и политик Сергей Бабурин в качестве кандидата от партии "Российский общенародный союз". Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ уже превысило 30 человек.
ТАСС / Кирилл Кухмарь