"Продемонстрировать силу": Глава ЦИК объяснила важность проведения выборов президента России
Памфилова: Выборы президента РФ позволят дать электоральный отпор давлению извне
Президентские выборы в РФ в марте 2024 года позволят дать гражданский, цивилизованный и электоральный отпор агрессивному давлению извне. Такое мнение выразила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Говоря о своевременности кампании в сложившейся обстановке, она подчеркнула, что найти повод для отказа от проведения выборов можно всегда — этим пользуются некоторые государства, которым голосование неугодно.
"Сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны", — добавила Памфилова в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Документы для участия подали действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. В свою очередь кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов, а от Российской партии свободы и справедливости — Андрей Богданов. При этом справедливороссы не стали выдвигать кандидатуру.
ТАСС / Сергей Красноухов