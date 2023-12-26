"Продемонстрировать силу": Глава ЦИК объяснила важность проведения выборов президента России

Президентские выборы в РФ в марте 2024 года позволят дать гражданский, цивилизованный и электоральный отпор агрессивному давлению извне. Такое мнение выразила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Говоря о своевременности кампании в сложившейся обстановке, она подчеркнула, что найти повод для отказа от проведения выборов можно всегда — этим пользуются некоторые государства, которым голосование неугодно.

"Сейчас, как никогда, время выбора и время для выборов. Потому что есть потребность людей продемонстрировать свою силу, зрелость и единство по ряду ключевых вопросов, связанных с судьбой страны", — добавила Памфилова в беседе с ТАСС.