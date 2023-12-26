Песков назвал естественным большое число претендентов на выдвижение в президенты

В Кремле назвали вполне естественным большое число претендентов на участие в выборах президента в 2024 году. По словам главы государства Дмитрия Пескова, граждане пользуются своим правом, закреплённым в конституции страны.

"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то — нет, кто-то может принять участие в гонке. При этом в конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидатуры", — уточнил представитель Кремля.