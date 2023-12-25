Съезд РПСС выдвинул Андрея Богданова кандидатом в президенты

На съезде Российской партии свободы и справедливости выдвинули основателя Андрея Богданова кандидатом на выборы президента России. Встреча состоялась накануне, 24 декабря.

"Вчера прошёл съезд Российской партии свободы и справедливости, партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", — сообщил РИА "Новости" Богданов.