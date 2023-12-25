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25 декабря, 10:25

Съезд РПСС выдвинул Андрея Богданова кандидатом в президенты

Андрей Богданов. Обложка © VK / Андрей Богданов

Андрей Богданов. Обложка © VK / Андрей Богданов

На съезде Российской партии свободы и справедливости выдвинули основателя Андрея Богданова кандидатом на выборы президента России. Встреча состоялась накануне, 24 декабря.

"Вчера прошёл съезд Российской партии свободы и справедливости, партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", — сообщил РИА "Новости" Богданов.

По его словам, он намеревается подать документы в Центральную избирательную комиссию РФ во вторник, 26 декабря.

Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ

Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки уже от 29 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно.

Ян Поланин
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