Съезд РПСС выдвинул Андрея Богданова кандидатом в президенты
Андрей Богданов. Обложка © VK / Андрей Богданов
На съезде Российской партии свободы и справедливости выдвинули основателя Андрея Богданова кандидатом на выборы президента России. Встреча состоялась накануне, 24 декабря.
"Вчера прошёл съезд Российской партии свободы и справедливости, партия выдвинула меня кандидатом, я дал согласие", — сообщил РИА "Новости" Богданов.
По его словам, он намеревается подать документы в Центральную избирательную комиссию РФ во вторник, 26 декабря.
Ранее сообщалось, что ЦИК получила заявки уже от 29 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. 18 декабря действующий глава государства Владимир Путин первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах. Голосование, напомним, пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно.