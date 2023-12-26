В ЦИК назвали число кандидатов, желающих участвовать в президентских выборах
Замглавы ЦИК Булаев: О намерении участвовать в выборах заявили уже 33 кандидата
О желании участвовать в предстоящих президентских выборах в России заявили уже 33 кандидата. Об этом рассказал заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев.
"В итоге всего 33, мне кажется <…> Заявлялись 33", — приводит РИА "Новости" его слова.
Как ранее сообщал Лайф, документы для участия в выборах в ЦИК уже подал действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Тем временем кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов, от Российской партии свободы и справедливости — Андрей Богданов, а справедливороссы и вовсе решили не выдвигать свою кандидатуру. Выборы президента России, напомним, состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
ТАСС / Кирилл Кухмарь