"Россия сплотилась вокруг лидера": Составлен топ-5 политических событий 2023 года
Эксперт Алиев: Россия сплотилась вокруг национального лидера
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Одной из политических тенденций 2023 года стало то, что Россия сплотилась вокруг национального лидера. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Политические итоги 2023 года" заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
По его словам, специалисты провели внутренний опрос, чтобы выяснить, какие события определяли текущую повестку и влияли на обстановку в течение года. Оказалось, что одними из доминирующих также стали Единый день голосования (ЕДГ) и первые выборы в новых регионах. Кроме того, среди самых заметных тенденций — сплочение российского общества и провал попыток Запада ослабить РФ. В топ-5 также попало образование как новый формат коммуникации государства с обществом.
Ранее гроссмейстер Сергей Карякин указывал на то, что президент РФ Владимир Путин — именно тот лидер, который способен сплотить общество. По мнению шахматиста, глава государства лучше всех способен справиться с вызовами.