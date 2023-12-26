"Россия сплотилась вокруг лидера": Составлен топ-5 политических событий 2023 года

Одной из политических тенденций 2023 года стало то, что Россия сплотилась вокруг национального лидера. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Политические итоги 2023 года" заявил управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

По его словам, специалисты провели внутренний опрос, чтобы выяснить, какие события определяли текущую повестку и влияли на обстановку в течение года. Оказалось, что одними из доминирующих также стали Единый день голосования (ЕДГ) и первые выборы в новых регионах. Кроме того, среди самых заметных тенденций — сплочение российского общества и провал попыток Запада ослабить РФ. В топ-5 также попало образование как новый формат коммуникации государства с обществом.