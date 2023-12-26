Бабурин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России
Сергей Бабурин. Обложка © ТАСС / Алексей Никольский
Российский политик Сергей Бабурин подал документы в Центризбирком для участия в грядущих президентских выборах. Он баллотируется от партии "Российский общенародный союз" (РОС).
Решение о выдвижении Бабурина на президентские выборы в 2024 году было принято на съезде РОС 24 декабря. Он набрал более 70% голосов и опередил двух остальных кандидатов.
Уроженцу Семипалатинска Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990–1993), членом Совета республики Верховного совета РФ, а также депутатом Госдумы четырёх созывов. Сегодня партия РОС не представлена в Госдуме, поэтому Бабурину для регистрации своей кандидатуры до конца января необходимо собрать 100 тысяч подписей. Политик уже принимал участие в президентских выборах — в 2018 году. Тогда он набрал всего 1,05% голосов.
Напомним, грядущие выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия уже подали действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Кроме того, кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов, а от Российской партии свободы и справедливости — Андрей Богданов. В то же время справедливороссы не стали выдвигать свою кандидатуру.