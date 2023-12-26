Бабурин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента России

Решение о выдвижении Бабурина на президентские выборы в 2024 году было принято на съезде РОС 24 декабря. Он набрал более 70% голосов и опередил двух остальных кандидатов.

Уроженцу Семипалатинска Бабурину 64 года, он являлся народным депутатом РФ (1990–1993), членом Совета республики Верховного совета РФ, а также депутатом Госдумы четырёх созывов. Сегодня партия РОС не представлена в Госдуме, поэтому Бабурину для регистрации своей кандидатуры до конца января необходимо собрать 100 тысяч подписей. Политик уже принимал участие в президентских выборах — в 2018 году. Тогда он набрал всего 1,05% голосов.