Около 38 млн россиян смогут проголосовать дистанционно на выборах президента

Около 38 млн россиян смогут проголосовать дистанционно на грядущих выборах президента России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут [дистанционно] проголосовать около 38 миллионов, это больше трети потенциальных наших избирателей", — сказала она.