Около 38 млн россиян смогут проголосовать дистанционно на выборах президента
Около 38 млн россиян смогут проголосовать дистанционно на грядущих выборах президента России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут [дистанционно] проголосовать около 38 миллионов, это больше трети потенциальных наших избирателей", — сказала она.
Лайф напоминает, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. При этом дистанционное электронное голосование будет проходить в 29 регионах страны. По данным ЦИК, восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы для выдвижения.
ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев