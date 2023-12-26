Памфилова назвала допустимым голосование с паспортом Украины на выборах президента РФ в новых регионах
ЦИК сочла допустимым голосование с паспортом Украины на выборах в новых регионах
Голосование с украинским паспортом на грядущих выборах президента России допустимо и обусловлено ситуацией в новых регионах РФ, заявила в интервью ТАСС председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, финальное решение о том, какие документы можно будет предъявить для голосования, остаётся за местными властями.
Она напомнила, что в июне при затоплении части Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС местные жители "лишились не только домов, но и документов, в том числе уже выданных российских паспортов". По словам Памфиловой, важно, что люди, проживающие там постоянно, но ещё не получившие документы или потерявшие их, имеют право отдать свой голос по имеющимся удостоверениям личности.
"Это совершенно обоснованное и правильное решение на этот определённый период, пока ситуация не стабилизируется", — отметила глава ЦИК.
Напомним, выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Документы для участия в них в Центризбирком уже подал действующий глава государства Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Тем временем кандидатом от КПРФ стал Николай Харитонов, а "справедливороссы" и вовсе решили не выдвигать свою кандидатуру.
ТАСС / Михаил Терещенко