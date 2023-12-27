Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента России в 2024 году.

Как ранее сообщалось, съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы 23 декабря. "За" проголосовали 175 делегатов, "против" — шесть. В бюллетене был всего один кандидат. Харитонов — депутат Госдумы всех восьми созывов, он возглавляет комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.