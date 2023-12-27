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Харитонов подал в ЦИК документы для участия в выборах президента России

27 декабря, 07:58
Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Николай Харитонов. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах президента России в 2024 году.

Как ранее сообщалось, съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы 23 декабря. "За" проголосовали 175 делегатов, "против" — шесть. В бюллетене был всего один кандидат. Харитонов — депутат Госдумы всех восьми созывов, он возглавляет комитет ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Продемонстрировать силу": Глава ЦИК объяснила важность проведения выборов президента России
"Продемонстрировать силу": Глава ЦИК объяснила важность проведения выборов президента России

Лайф напоминает, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По данным ЦИК, восемь человек, которые были выдвинуты политическими партиями или группами избирателей, уже подали документы для выдвижения. Среди них — действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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