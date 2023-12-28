Долина, Цискаридзе и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина на выборах

В список доверенных лиц действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. В их числе: дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, джазмен Олег Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, народный артист России Николай Цискаридзе и певец Shaman. Им выдадут удостоверения.