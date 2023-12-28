Долина, Цискаридзе и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина на выборах
ЦИК: В список доверенных лиц Путина на выборах президента войдут 346 человек
В список доверенных лиц действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства войдут 346 человек, сообщила секретарь Центризбиркома Наталья Бударина. В их числе: дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, джазмен Олег Бутман, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе, певицы Полина Гагарина и Лариса Долина, народный артист России Николай Цискаридзе и певец Shaman. Им выдадут удостоверения.
"Рассмотрев представленные документы, руководствуясь статьёй 43 Федерального закона "О выборах президента Российской Федерации", предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича в количестве 346 человек", — сказала Бударина.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Свои документы для участия в них уже подали Владимир Путин, который баллотируется как самовыдвиженец, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и первый замглавы фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков. Всего претендентов 33.
ТАСС / Сергей Фадеичев