В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 25 регионов, включая новые

В избирательный штаб президента России Владимира Путина поступили подписи в поддержку его самовыдвижения на грядущие выборы главы государства ещё из 25 регионов страны, включая новые. Об этом пишет ТАСС.

Речь идёт об Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыме, Северной Осетии – Алании, Чечне, Краснодарском и Ставропольском краях, Севастополе, Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и новых регионах.