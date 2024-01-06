В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 25 регионов, включая новые
В избирательный штаб президента России Владимира Путина поступили подписи в поддержку его самовыдвижения на грядущие выборы главы государства ещё из 25 регионов страны, включая новые. Об этом пишет ТАСС.
Речь идёт об Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Крыме, Северной Осетии – Алании, Чечне, Краснодарском и Ставропольском краях, Севастополе, Астраханской, Волгоградской, Курганской, Ростовской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и новых регионах.
По словам уполномоченного группы избирателей Виктора Блажеева, ректора Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), волонтёры штаба уже начали массовую проверку подписей. Их собрали в 45 регионах РФ.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идёт на них как самовыдвиженец. Уже 9 декабря 2023 года прошло заседание инициативной группы по его выдвижению, которая поддержала российского лидера, а 18 декабря он подал документы в Центризбирком. На данный момент идёт сбор подписей в поддержку Путина.
ТАСС / Валерий Шарифулин