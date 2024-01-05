Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов
Избирательный штаб кандидата в президенты РФ действующего лидера страны Владимира Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов страны. Теперь подписи будут проверены юристами штаба.
"Если подсчитать, то у нас, получается, ещё 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия", — сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
Сейчас в штаб поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях.
Ранее Лайф сообщал, что в поддержку самовыдвижения Путина на выборы главы государства в 2024 году было собрано более 500 тысяч подписей. Волонтёры со всей страны продолжают свою работу и сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на президентских выборах – 2024.
ТАСС / Валерий Шарифулин