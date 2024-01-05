Регион

Уведомления отключены

5 января, 12:15

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ действующего лидера страны Владимира Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов страны. Теперь подписи будут проверены юристами штаба.

"Если подсчитать, то у нас, получается, ещё 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Это очередная партия", — сказала журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.

Сейчас в штаб поступили листы с подписями, собранными в Москве, Санкт-Петербурге, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях.

"Выдвигает народ": Политолог объяснил, в чём уникальность избирательного штаба Путина
"Выдвигает народ": Политолог объяснил, в чём уникальность избирательного штаба Путина

Ранее Лайф сообщал, что в поддержку самовыдвижения Путина на выборы главы государства в 2024 году было собрано более 500 тысяч подписей. Волонтёры со всей страны продолжают свою работу и сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на президентских выборах – 2024.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Выборы — 2024
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров