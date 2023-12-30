Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина на выборах

В поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства в 2024 году к настоящему моменту было собрано более 500 тысяч подписей. Об этом сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Александра Суворова.

Сегодня в предвыборный штаб привезли первую партию подписей. Три коробки таких документов из Московской области доставили волонтёры.

"С 5 января привозить сюда подписи начнут другие регионы. По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч в поддержу кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов", — рассказала пресс-секретарь предвыборного штаба.

Волонтёры со всей страны продолжают свою работу и сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на президентских выборах – 2024. По словам Суворовой, учитываться будут абсолютно все голоса — никому не откажут в праве подписаться в поддержку кандидата, а впоследствии информация о собранных подписях будет использоваться для обновления базы данных его сторонников .