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29 декабря, 16:01

Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

Сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. Она уточнила, что портал работает в штатном режиме.

"Совершены DDoS-атаки на сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина", — сообщила Суворова.

По её словам, ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа с самого момента начала работы. Суворова уточнила, что для защиты сайта Путина предприняли все необходимые меры, он работает штатно.

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Предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина был запущен сегодня. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, можно будет посмотреть раздел о ряде важных достижений России за последние годы и видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании.

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Андрей Бражников
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