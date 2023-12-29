Предвыборный сайт Путина подвергся DDoS-атакам из-за рубежа

По её словам, ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа с самого момента начала работы. Суворова уточнила, что для защиты сайта Путина предприняли все необходимые меры, он работает штатно.

Предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина был запущен сегодня. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, можно будет посмотреть раздел о ряде важных достижений России за последние годы и видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании.