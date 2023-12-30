На форуме "Россия" провели встречу избирательного штаба Путина со студентами
Владимир Машков: Подписи в поддержку Путина собирают по всей стране
В избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приходят люди, поддерживающие главу государства, заявил участниками арт-кластера "Таврида", который прошёл на площадке Международной выставки-форума "Россия", сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков. Он отметил, что в Москве сбор подписей ведут порядка 50 точек, а также подчеркнул, что голоса собирают по всей стране.
"Я очень рад, что приходится общаться с разными людьми. Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привёл", — сказал Машков.
Артист на встрече с молодёжью также подчеркнул важность образования в современном мире. Он отметил, что любой актёр должен быть образован, наблюдателен. А также рассказал, что настоящий профессионал должен учиться всю жизнь, поэтому в театральной школе Олега Табакова, которую Машков возглавляет, преподают действующие актёры. По словам артиста, такая образовательная программа позволяет передать знания и опыт от старого поколения к молодому.
Машков на встрече избирательного штаба Путина со студентами. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что Машкова в декабре избрали председателем СТД России, за это проголосовали 176 делегатов съезда. Актёр сменил на этом посту Александра Калягина, который руководил союзом почти 30 лет.
LIFE / Павел Баранов