На форуме "Россия" провели встречу избирательного штаба Путина со студентами

В избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приходят люди, поддерживающие главу государства, заявил участниками арт-кластера "Таврида", который прошёл на площадке Международной выставки-форума "Россия", сопредседатель штаба, народный артист России Владимир Машков. Он отметил, что в Москве сбор подписей ведут порядка 50 точек, а также подчеркнул, что голоса собирают по всей стране.

"Я очень рад, что приходится общаться с разными людьми. Я вижу, насколько искренний этот людской поток, там не было ни одного, кого бы кто-то привёл", — сказал Машков.

Артист на встрече с молодёжью также подчеркнул важность образования в современном мире. Он отметил, что любой актёр должен быть образован, наблюдателен. А также рассказал, что настоящий профессионал должен учиться всю жизнь, поэтому в театральной школе Олега Табакова, которую Машков возглавляет, преподают действующие актёры. По словам артиста, такая образовательная программа позволяет передать знания и опыт от старого поколения к молодому.

Машков на встрече избирательного штаба Путина со студентами. Видео © LIFE