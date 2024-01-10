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10 января, 09:58

Путин рассказал, почему пришлось отменить рабочую поездку в Якутию

Путин отменил рабочую поездку в Якутию из-за нелётной погоды

Президент России Владимир Путин признался во время рабочего визита на Чукотку, что планировал поездку в Якутию, однако отменил её из-за нелётной погоды. Он собирается посетить регион позже.

"Я собирался в Якутию, но пришлось отменить поездку — самолёт там не может сесть", рассказал глава государства.

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Напомним, в среду, 10 января, Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс, где ему показали местные овощи. В ходе встречи с жителями Анадыря глава государства выступил против использования материнского капитала на покупку авто, но поручил проработать льготы на эти цели.

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ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

Ян Поланин
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