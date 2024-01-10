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10 января, 09:22

"Приличный помидор": Путин похвалил чукотские овощи и поразился ценам на привозные

Путин похвалил помидоры, выращенные на Чукотке

Президент России Владимир Путин в ходе посещения круглогодичного тепличного комплекса на Чукотке похвалил местные овощи. В то же время глава государства поразился ценам на привозную продукцию.

Путин похвалил местные чукотские овощи и был шокирован ценами на привозную продукцию. Видео © LIFE

"Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор — 650. А привозной — 1200", — сказала хозяйка теплицы Наталья Макатрова.

Увидев местный помидор, Путин назвал его "приличным". Также он отметил приятный запах выращенного в теплице базилика.

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Напомним, 10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс.

Обложка ©

LIFE

Матвей Константинов
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