"Приличный помидор": Путин похвалил чукотские овощи и поразился ценам на привозные
Путин похвалил помидоры, выращенные на Чукотке
Президент России Владимир Путин в ходе посещения круглогодичного тепличного комплекса на Чукотке похвалил местные овощи. В то же время глава государства поразился ценам на привозную продукцию.
Путин похвалил местные чукотские овощи и был шокирован ценами на привозную продукцию. Видео © LIFE
"Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор — 650. А привозной — 1200", — сказала хозяйка теплицы Наталья Макатрова.
Увидев местный помидор, Путин назвал его "приличным". Также он отметил приятный запах выращенного в теплице базилика.
Напомним, 10 января Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку. Глава государства передвигается по удалённому региону России на снегоболотоходе и уже успел посетить круглогодичный тепличный комплекс.
LIFE