"Приличный помидор": Путин похвалил чукотские овощи и поразился ценам на привозные

Президент России Владимир Путин в ходе посещения круглогодичного тепличного комплекса на Чукотке похвалил местные овощи. В то же время глава государства поразился ценам на привозную продукцию.

Путин похвалил местные чукотские овощи и был шокирован ценами на привозную продукцию. Видео © LIFE

"Наш огурец стоит в магазине 500 рублей, помидор — 650. А привозной — 1200", — сказала хозяйка теплицы Наталья Макатрова.