Путин использует специальный снегоболотоход для передвижения по Чукотке
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе
Президент России Владимир Путин выбрал в качестве средства передвижения по Чукотке снегоболотоход — вездеход на огромных колёсах сверхнизкого давления, позволяющий ему уверенно двигаться по самому разному бездорожью. На видео Лайфа — машина главы государства.
Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе. Видео © LIFE
Подобный автомобиль выбрал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отметим, что на Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник".
Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE
Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE
Напомним, сегодня Владимир Путин прилетел в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Ранее глава государства не посещал этот регион России.
ТАСС / Алексей Дружинин