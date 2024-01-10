Путин использует специальный снегоболотоход для передвижения по Чукотке

Президент России Владимир Путин выбрал в качестве средства передвижения по Чукотке снегоболотоход — вездеход на огромных колёсах сверхнизкого давления, позволяющий ему уверенно двигаться по самому разному бездорожью. На видео Лайфа — машина главы государства.

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе. Видео © LIFE

Подобный автомобиль выбрал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отметим, что на Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник".

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE