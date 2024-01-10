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10 января, 07:42

Путин использует специальный снегоболотоход для передвижения по Чукотке

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе

Президент России Владимир Путин выбрал в качестве средства передвижения по Чукотке снегоболотоход — вездеход на огромных колёсах сверхнизкого давления, позволяющий ему уверенно двигаться по самому разному бездорожью. На видео Лайфа — машина главы государства.

Путин передвигается по Чукотке на снегоболотоходе. Видео © LIFE

Подобный автомобиль выбрал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отметим, что на Чукотке эксплуатируют несколько марок снегоболотоходов, в том числе "Трэкол" и "Хищник".

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE

Снегоболотоход, на котором Владимир Путин передвигается по Чукотке. Фото © LIFE

Песков ответил на вопрос о предвыборной программе Путина
Песков ответил на вопрос о предвыборной программе Путина

Напомним, сегодня Владимир Путин прилетел в Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа. Ранее глава государства не посещал этот регион России.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Дружинин

Матвей Константинов
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