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10 января, 07:47

Путин в ходе поездки на Чукотку посетил круглогодичный тепличный комплекс

Президент России Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс "Крестьянское хозяйство Макатровых" в рамках рабочей поездки в Анадырь. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Проект реализовала семья Макатровых: в многоэтажном тепличном комплексе они выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них начала работать в этом году. На предприятии трудятся два десятка человек. На реализацию проекта было потрачено 320,8 миллиона рублей. В год здесь выращивается почти 80 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.

Путин использует специальный снегоболотоход для передвижения по Чукотке
Путин использует специальный снегоболотоход для передвижения по Чукотке

Напомним, в среду, 10 января, российский лидер впервые прилетел на Чукотку. Это первая поездка Владимира Путина в 2024 году.

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ТАСС / Михаил Метцель

Дарья Нарыкова
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