Путин в ходе поездки на Чукотку посетил круглогодичный тепличный комплекс

Проект реализовала семья Макатровых: в многоэтажном тепличном комплексе они выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них начала работать в этом году. На предприятии трудятся два десятка человек. На реализацию проекта было потрачено 320,8 миллиона рублей. В год здесь выращивается почти 80 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.