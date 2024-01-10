Путин в ходе поездки на Чукотку посетил круглогодичный тепличный комплекс
Президент России Владимир Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс "Крестьянское хозяйство Макатровых" в рамках рабочей поездки в Анадырь. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Проект реализовала семья Макатровых: в многоэтажном тепличном комплексе они выращивают овощи в условиях вечной мерзлоты. Теплицы занимают 0,24 гектара, половина из них начала работать в этом году. На предприятии трудятся два десятка человек. На реализацию проекта было потрачено 320,8 миллиона рублей. В год здесь выращивается почти 80 тонн продукции, это примерно 20% от покупаемых в Анадыре овощей.
Напомним, в среду, 10 января, российский лидер впервые прилетел на Чукотку. Это первая поездка Владимира Путина в 2024 году.
ТАСС / Михаил Метцель