Путин анонсировал продление программы "Земский учитель" до 2030 года

Программа "Земский учитель", по условиям которой педагоги в сёлах получают подъёмные, будет продлена до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря. Среди участников мероприятия — представители многодетных семей, участники СВО, работники образовательных, общественных организаций и медучреждений, а также местные предприниматели.

Один из участников встречи, учитель химии, задал главе государства вопрос о программе "Земский учитель", которая, на его взгляд, помогает решать вопросы кадровой ротации и предоставляет возможность привлекать в небольшие населённые пункты высокопрофессиональных педагогов. Собеседника президента интересовало, возможно ли продление этой программы на следующие годы.

"Программа действует до 2025 года, и, конечно, её нужно продлевать. Мы её продлим до 2030 года. Она востребована", — согласился с доводами учителя Владимир Путин.