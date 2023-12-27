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27 декабря, 16:05

Путин рассказал, что поможет привлечь учителей-мужчин в школы

Путин: Для привлечения педагогов-мужчин в школы нужно поднимать зарплаты

Для привлечения педагогов-мужчин в школы необходимо заниматься вопросом повышения заработных плат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Перед заседанием Госсовета, посвящённом укреплению роли педагога и наставника, глава государства осмотрел тематическую выставку и обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. На что глава ведомства ответил, что педагогов-мужчин сегодня всего лишь около 15%.

"Зарплату надо повышать, но мы ещё поговорим об этом", — сказал ему президент.


Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей стране. В связи с этим он поручил кабмину разработать системные подходы по зарплате педагогов.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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