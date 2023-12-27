Путин рассказал, что поможет привлечь учителей-мужчин в школы
Путин: Для привлечения педагогов-мужчин в школы нужно поднимать зарплаты
Для привлечения педагогов-мужчин в школы необходимо заниматься вопросом повышения заработных плат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Перед заседанием Госсовета, посвящённом укреплению роли педагога и наставника, глава государства осмотрел тематическую выставку и обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по поводу соотношения женщин и мужчин в школах. На что глава ведомства ответил, что педагогов-мужчин сегодня всего лишь около 15%.
Позже на заседании Госсовета Путин заявил, что труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам по всей стране. В связи с этим он поручил кабмину разработать системные подходы по зарплате педагогов.