Путин призвал сформировать систему наставничества и подключить к ней ветеранов

"Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали, они здесь находятся. И дальше будут обсуждать эти вопросы. Вы видели и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают", — сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.