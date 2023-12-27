Путин призвал сформировать систему наставничества и подключить к ней ветеранов
В России необходимо сформировать целостную систему наставничества для детей и молодёжи, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, к этому процессу необходимо подключать ветеранов боевых действий.
"Вот сейчас мы здесь с ребятами разговаривали, они здесь находятся. И дальше будут обсуждать эти вопросы. Вы видели и на прямой линии, прямо чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают", — сказал глава государства в ходе заседания Государственного совета, посвящённого укреплению роли педагога и наставника.
Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос бойцов спецоперации, назвал востребованным участие их коллег в патриотическом воспитании молодёжи. Он назвал их примером патриотизма.