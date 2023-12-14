Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании молодёжи

Президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции года ответил на вопрос бойцов из Донбасса, прямо сейчас находящихся в непосредственной близости от линии фронта. Они указали, что оборона противника "трещит и лопается по швам" и скоро, после победы, ветеранам СВО, вероятно, придётся заняться воспитанием подрастающего поколения.

Тысячи ветеранов СВО уже принимают участие в воспитании молодёжи, заявил Путин. Видео © LIFE

"Вот те же ветераны — люди с колоссальным боевым опытом, пример патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодёжи? Есть такие планы?" — спросили у российского лидера.

Отвечая на вопрос, Путин поблагодарил бойцов за их работу. Он отметил, что участие таких людей в воспитании молодёжи востребовано, особенно в такие переломные моменты. Глава государства вспомнил слова бывшего канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, заявившего, что войны выигрывают учителя и священники.

"Это точно абсолютно. Воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать: свыше тысячи ваших товарищей по оружию, вернувшихся к мирной жизни, работают в школах, с детскими и подростковыми коллективами. Мы будем расширять эту работу", — добавил он.

Российский лидер отметил, что одно дело — прочитать что-то в книге или увидеть в кино, а другое — передать на личном примере. И бойцы могут сделать это лучше всех.