Бойцы СВО должны подхватить эстафету от ветеранов ВОВ в воспитании молодёжи, заявила депутат

Специальная военная операция стала одной из главных тем на прошедшей накануне совмещённой пресс-конференции и прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с Лайфом отметила, что её лично затронул вопрос, связанный с привлечением участников СВО к патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

По словам парламентария, эта тема является очень важной, "поскольку речь идёт о людях, которые, рискуя собственным здоровьем, собственной жизнью, защищают интересы нашей страны". Цунаева напомнила, что раньше в воспитание молодёжи были активно вовлечены ветераны Великой Отечественной войны, которые создавали музеи и занимались увековечением памяти своих боевых товарищей. Депутат назвала правильной эту преемственность и подчеркнула, что президент поддержал данную инициативу.

"И, собственно говоря, [президент РФ Владимир Путин] так и сказал о том, что, конечно, участники специальной военной операции, те, кто готов, может, должны подхватить эту эстафету наших уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны. Это будет очень справедливо с исторической точки зрения и с точки зрения вообще нашего государства, ведь преемственность поколений всегда играла очень важную роль", — сказала Цунаева.

Парламентарий добавила, что это касается и военно-патриотического воспитания, то есть работы с молодым поколением с точки зрения подготовки к военной службе, выполнению конституционного долга — защиты Родины. Кроме того, это очень важно и с идеологической точки зрения, ведь подрастающее поколение должно из первых уст, а не только из информационных ресурсов узнавать, что же такое современный нацизм и что действительно происходило на полях сражений специальной военной операции, что пережили жители Донбасса начиная с 2014 года, указала Цунаева. Первый зампред Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов уточнила, что такая работа уже ведётся в России. Так, участники поискового отряда РФ создали несколько музейных экспозиций в Вологодской и Новгородской областях.