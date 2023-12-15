В Госдуме призвали не допустить переписывания российской истории, как на Украине

Сегодня в России как никогда актуальна тема патриотизма, однако на той же Украине переписывают собственную историю, из-за чего дети там не знают о подвигах предков. В беседе с Лайфом замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Алёна Аршинова призвала не допустить такого в нашей стране.

"И я уверена, что мы не допустим. Наш президент Владимир Путин — это самый яркий пример того, как должен вести себя ответственный человек, любящий свою Родину. И наш президент — гарант того, что наша истинная история будет передаваться из поколения в поколение", — сказала она.

Комментируя мнение главы государства об участии ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи и о том, что они являются примером настоящего патриотизма, парламентарий вспомнила, как в своё время с одноклассниками с замиранием и трепетом ждала визитов ветеранов Великой Отечественной войны. Их подвиги, отметила она, вдохновляли на учёбу и добрые дела.

К слову, в рамках партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в нашей стране реализуются акции "Парта Героя" и "Лица Героев". На данный момент уже открыты 19 тысяч "парт Героя" в 12 тысячах школ России. При открытии многих из них присутствуют ветераны спецоперации, а нынешние школьники также с трепетом слушают их истории.

"И как точно отметил президент: "...одно дело прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело — передать что-то. Самое лучшее воспитание — это личный пример". Мне кажется, никто не расскажет лучше и честнее о подвиге, чем сами герои", — заключила депутат.

Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос российских бойцов из Донбасса, поинтересовавшихся о возможности участия ветеранов СВО в патриотическом воспитании молодёжи. Президент отметил важность такой работы и заявил, что тысячи участников боевых действий уже принимают в этом участие.